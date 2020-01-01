Tokenomie pentru bAInance Labs (BAINANCE) Descoperă informații cheie despre bAInance Labs (BAINANCE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre bAInance Labs (BAINANCE) bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Pagină de internet oficială: https://bainancelabs.com

Tokenomie și analiză de preț pentru bAInance Labs (BAINANCE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru bAInance Labs (BAINANCE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 230.03K $ 230.03K $ 230.03K Ofertă totală: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ofertă aflată în circulație: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 230.03K $ 230.03K $ 230.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.00451067 $ 0.00451067 $ 0.00451067 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00020912 $ 0.00020912 $ 0.00020912 Află mai mult despre prețul tokenului bAInance Labs (BAINANCE)

Tokenomie pentru bAInance Labs (BAINANCE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru bAInance Labs (BAINANCE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAINANCE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAINANCE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAINANCE, explorează prețul în direct al tokenului BAINANCE!

