Ce este BAG

Informații de preț pentru BAG

Tokenomie pentru Bag on Bonk (BAG) Descoperă informații cheie despre Bag on Bonk (BAG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Bag on Bonk (BAG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bag on Bonk (BAG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Ofertă totală: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ofertă aflată în circulație: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 120.47K $ 120.47K $ 120.47K Maxim dintotdeauna: $ 0.0010115 $ 0.0010115 $ 0.0010115 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012101 $ 0.00012101 $ 0.00012101 Află mai mult despre prețul tokenului Bag on Bonk (BAG) Cumpără BAG acum!

Informații despre Bag on Bonk (BAG) Pagină de internet oficială: https://www.bag.red/

Tokenomie pentru Bag on Bonk (BAG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bag on Bonk (BAG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BAG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BAG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BAG, explorează prețul în direct al tokenului BAG!

Predicție de preț pentru BAG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BAG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BAG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BAG!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!