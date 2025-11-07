Informații privind prețul pentru Bag on Bonk (BAG) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00015276 $ 0.00015276 $ 0.00015276 Minim 24 h $ 0.00017353 $ 0.00017353 $ 0.00017353 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00015276$ 0.00015276 $ 0.00015276 Maxim 24 h $ 0.00017353$ 0.00017353 $ 0.00017353 Maxim dintotdeauna $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Cel mai mic preț $ 0.00014525$ 0.00014525 $ 0.00014525 Modificare de preț (1 oră) +1.03% Modificare de preț (1 zi) -3.09% Modificare de preț (7 zile) -37.93% Modificare de preț (7 zile) -37.93%

Prețul în timp real pentru Bag on Bonk (BAG) este $0.00015614. În ultimele 24 de ore, tokenul BAG a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00015276 și un maxim de $ 0.00017353, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BAG este $ 0.0010115, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00014525.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BAG s-a modificat cu +1.03% în decursul ultimei ore, cu -3.09% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -37.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Bag on Bonk (BAG)

Capitalizare de piață $ 156.11K$ 156.11K $ 156.11K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 156.11K$ 156.11K $ 156.11K Ofertă află în circulație 999.81M 999.81M 999.81M Ofertă totală 999,811,586.312771 999,811,586.312771 999,811,586.312771

Capitalizarea de piață actuală pentru Bag on Bonk este $ 156.11K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BAG este 999.81M, cu o ofertă totală de 999811586.312771. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 156.11K.