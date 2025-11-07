Informații privind prețul pentru baddiecoin (BADDIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00008368 $ 0.00008368 $ 0.00008368 Minim 24 h $ 0.00008882 $ 0.00008882 $ 0.00008882 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00008368$ 0.00008368 $ 0.00008368 Maxim 24 h $ 0.00008882$ 0.00008882 $ 0.00008882 Maxim dintotdeauna $ 0.00029214$ 0.00029214 $ 0.00029214 Cel mai mic preț $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 Modificare de preț (1 oră) +0.49% Modificare de preț (1 zi) -3.17% Modificare de preț (7 zile) -15.62% Modificare de preț (7 zile) -15.62%

Prețul în timp real pentru baddiecoin (BADDIE) este $0.00008566. În ultimele 24 de ore, tokenul BADDIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00008368 și un maxim de $ 0.00008882, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BADDIE este $ 0.00029214, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007988.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BADDIE s-a modificat cu +0.49% în decursul ultimei ore, cu -3.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.62% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața baddiecoin (BADDIE)

Capitalizare de piață $ 85.66K$ 85.66K $ 85.66K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 85.66K$ 85.66K $ 85.66K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru baddiecoin este $ 85.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BADDIE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 85.66K.