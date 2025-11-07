Informații privind prețul pentru Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.117729 $ 0.117729 $ 0.117729 Minim 24 h $ 0.123621 $ 0.123621 $ 0.123621 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.117729$ 0.117729 $ 0.117729 Maxim 24 h $ 0.123621$ 0.123621 $ 0.123621 Maxim dintotdeauna $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Cel mai mic preț $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Modificare de preț (1 oră) +0.88% Modificare de preț (1 zi) -1.55% Modificare de preț (7 zile) -18.84% Modificare de preț (7 zile) -18.84%

Prețul în timp real pentru Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) este $0.121353. În ultimele 24 de ore, tokenul BLUNA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.117729 și un maxim de $ 0.123621, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BLUNA este $ 2.21, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.061061.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BLUNA s-a modificat cu +0.88% în decursul ultimei ore, cu -1.55% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Capitalizare de piață $ 177.93K$ 177.93K $ 177.93K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 177.93K$ 177.93K $ 177.93K Ofertă află în circulație 1.47M 1.47M 1.47M Ofertă totală 1,466,207.229598 1,466,207.229598 1,466,207.229598

Capitalizarea de piață actuală pentru Backbone Labs Staked LUNA este $ 177.93K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BLUNA este 1.47M, cu o ofertă totală de 1466207.229598. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 177.93K.