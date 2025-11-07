Informații privind prețul pentru Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.72% Modificare de preț (1 zi) -7.26% Modificare de preț (7 zile) -28.24% Modificare de preț (7 zile) -28.24%

Prețul în timp real pentru Back2EmploymentEducationTraining (BEET) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEET a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEET este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEET s-a modificat cu -1.72% în decursul ultimei ore, cu -7.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -28.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Capitalizare de piață $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Ofertă află în circulație 961.90M 961.90M 961.90M Ofertă totală 961,898,543.254809 961,898,543.254809 961,898,543.254809

Capitalizarea de piață actuală pentru Back2EmploymentEducationTraining este $ 8.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEET este 961.90M, cu o ofertă totală de 961898543.254809. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.63K.