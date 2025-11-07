Informații privind prețul pentru BabyUnicorn (BABYU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.75% Modificare de preț (1 zi) -1.03% Modificare de preț (7 zile) +25.59% Modificare de preț (7 zile) +25.59%

Prețul în timp real pentru BabyUnicorn (BABYU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYU s-a modificat cu +0.75% în decursul ultimei ore, cu -1.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +25.59% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața BabyUnicorn (BABYU)

Capitalizare de piață $ 154.75K$ 154.75K $ 154.75K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 154.75K$ 154.75K $ 154.75K Ofertă află în circulație 999.84M 999.84M 999.84M Ofertă totală 999,843,407.961417 999,843,407.961417 999,843,407.961417

Capitalizarea de piață actuală pentru BabyUnicorn este $ 154.75K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYU este 999.84M, cu o ofertă totală de 999843407.961417. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 154.75K.