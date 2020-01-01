Tokenomie pentru BABYTRUMP (BABYTRUMP) Descoperă informații cheie despre BABYTRUMP (BABYTRUMP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BABYTRUMP (BABYTRUMP) The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Pagină de internet oficială: https://babytrumpeth.com

Tokenomie și analiză de preț pentru BABYTRUMP (BABYTRUMP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BABYTRUMP (BABYTRUMP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 91.20K $ 91.20K $ 91.20K Ofertă totală: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Ofertă aflată în circulație: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 91.20K $ 91.20K $ 91.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 Minim dintotdeauna: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 Preț curent: $ 0.00229757 $ 0.00229757 $ 0.00229757 Află mai mult despre prețul tokenului BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Tokenomie pentru BABYTRUMP (BABYTRUMP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BABYTRUMP (BABYTRUMP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYTRUMP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYTRUMP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYTRUMP, explorează prețul în direct al tokenului BABYTRUMP!

Predicție de preț pentru BABYTRUMP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYTRUMP? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYTRUMP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYTRUMP!

