Informații privind prețul pentru Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.59% Modificare de preț (1 zi) -2.86% Modificare de preț (7 zile) -8.43% Modificare de preț (7 zile) -8.43%

Prețul în timp real pentru Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYWLFI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYWLFI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYWLFI s-a modificat cu +0.59% în decursul ultimei ore, cu -2.86% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Capitalizare de piață $ 77.68K$ 77.68K $ 77.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 77.68K$ 77.68K $ 77.68K Ofertă află în circulație 90.00B 90.00B 90.00B Ofertă totală 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby World Liberty Financial este $ 77.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYWLFI este 90.00B, cu o ofertă totală de 90000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 77.68K.