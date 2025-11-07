Informații privind prețul pentru Baby Trash (BTRASH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000588 $ 0.00000588 $ 0.00000588 Minim 24 h $ 0.00000605 $ 0.00000605 $ 0.00000605 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000588$ 0.00000588 $ 0.00000588 Maxim 24 h $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 Maxim dintotdeauna $ 0.00014678$ 0.00014678 $ 0.00014678 Cel mai mic preț $ 0.00000584$ 0.00000584 $ 0.00000584 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -1.54% Modificare de preț (7 zile) -27.25% Modificare de preț (7 zile) -27.25%

Prețul în timp real pentru Baby Trash (BTRASH) este $0.0000059. În ultimele 24 de ore, tokenul BTRASH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000588 și un maxim de $ 0.00000605, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BTRASH este $ 0.00014678, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000584.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BTRASH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -1.54% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Trash (BTRASH)

Capitalizare de piață $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Ofertă află în circulație 998.76M 998.76M 998.76M Ofertă totală 998,761,850.81844 998,761,850.81844 998,761,850.81844

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Trash este $ 5.89K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BTRASH este 998.76M, cu o ofertă totală de 998761850.81844. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.89K.