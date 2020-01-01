Tokenomie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
Informații despre Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe.
With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him.
As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend.
Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri BABYSHIRO care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYSHIRO care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.