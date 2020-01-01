Tokenomie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Descoperă informații cheie despre Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Introducing Baby Shiro Neko, the adorable offspring of the renowned Shiro Neko Cat! Although he’s still young and full of playful energy, Baby Shiro Neko has his sights set on becoming a household name in the crypto universe. With a personality as charming as his lineage, Baby Shiro Neko isn’t just here to play—he’s here to thrive. Built on the Solana Blockchain, this little feline promises to deliver innovation, community engagement, and plenty of surprises for those who nurture him. As Baby Shiro Neko grows, so will his ecosystem, offering exciting rewards and opportunities for his loyal supporters. Get ready for the next guaranteed moonshot and watch this kitten evolve into a legend. Pagină de internet oficială: https://babyshiro.vip/ Cumpără BABYSHIRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Ofertă totală: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ofertă aflată în circulație: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.99K $ 10.99K $ 10.99K Maxim dintotdeauna: $ 0.00429534 $ 0.00429534 $ 0.00429534 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Shiro Neko (BABYSHIRO)

Tokenomie pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Shiro Neko (BABYSHIRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYSHIRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYSHIRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYSHIRO, explorează prețul în direct al tokenului BABYSHIRO!

Predicție de preț pentru BABYSHIRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYSHIRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYSHIRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYSHIRO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!