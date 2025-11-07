Informații privind prețul pentru Baby Rudi (BABYRUDI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.28% Modificare de preț (1 zi) +0.31% Modificare de preț (7 zile) -11.60% Modificare de preț (7 zile) -11.60%

Prețul în timp real pentru Baby Rudi (BABYRUDI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYRUDI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYRUDI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYRUDI s-a modificat cu +0.28% în decursul ultimei ore, cu +0.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Rudi (BABYRUDI)

Capitalizare de piață $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K Ofertă află în circulație 378,567.71T 378,567.71T 378,567.71T Ofertă totală 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17 3.7856771398903155e+17

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Rudi este $ 20.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYRUDI este 378,567.71T, cu o ofertă totală de 3.7856771398903155e+17. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.87K.