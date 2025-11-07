Informații privind prețul pentru Baby Poo (BABYPOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.85% Modificare de preț (1 zi) +4.42% Modificare de preț (7 zile) -18.98% Modificare de preț (7 zile) -18.98%

Prețul în timp real pentru Baby Poo (BABYPOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYPOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYPOO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYPOO s-a modificat cu -0.85% în decursul ultimei ore, cu +4.42% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Poo (BABYPOO)

Capitalizare de piață $ 24.04K$ 24.04K $ 24.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 24.04K$ 24.04K $ 24.04K Ofertă află în circulație 888.89B 888.89B 888.89B Ofertă totală 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0 888,888,888,888.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Poo este $ 24.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYPOO este 888.89B, cu o ofertă totală de 888888888888.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 24.04K.