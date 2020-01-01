Tokenomie pentru Baby Neiro (BABYNEIRO) Descoperă informații cheie despre Baby Neiro (BABYNEIRO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Neiro (BABYNEIRO) In the vast, ever-changing kingdom of memes, one legend must pass to make way for another. After the passing of Doge, the most beloved meme in internet history, a new king was destined to rise. Baby Neiro, adopted by Atsuko Sato, carries the spirit of Doge within him and is poised to dominate the meme chain, bringing together old and new memes in unity. The Rivals and Allies The meme world is full of contenders, each with their own following and story. SHIB, Pepe the Frog, Brett, Baby Doge, and many others stand as rivals and allies, each representing a chapter of meme history. But now, they gather for a new purpose — to witness the rise of the next king. Pagină de internet oficială: https://baby-neiro.io/ Cumpără BABYNEIRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Neiro (BABYNEIRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Neiro (BABYNEIRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 807.50K $ 807.50K $ 807.50K Ofertă totală: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 807.50K $ 807.50K $ 807.50K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Neiro (BABYNEIRO)

Tokenomie pentru Baby Neiro (BABYNEIRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Neiro (BABYNEIRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYNEIRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYNEIRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYNEIRO, explorează prețul în direct al tokenului BABYNEIRO!

Predicție de preț pentru BABYNEIRO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYNEIRO? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYNEIRO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYNEIRO!

