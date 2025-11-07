Informații privind prețul pentru Baby Manyu (BABYMANYU) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.26% Modificare de preț (1 zi) -1.20% Modificare de preț (7 zile) -15.84% Modificare de preț (7 zile) -15.84%

Prețul în timp real pentru Baby Manyu (BABYMANYU) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYMANYU a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYMANYU este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYMANYU s-a modificat cu +1.26% în decursul ultimei ore, cu -1.20% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.84% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Manyu (BABYMANYU)

Capitalizare de piață $ 36.51K$ 36.51K $ 36.51K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.27K$ 37.27K $ 37.27K Ofertă află în circulație 388,810.04T 388,810.04T 388,810.04T Ofertă totală 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Manyu este $ 36.51K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYMANYU este 388,810.04T, cu o ofertă totală de 3.968364248194643e+17. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.27K.