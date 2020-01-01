Tokenomie pentru Baby Goat (BABYGOAT) Descoperă informații cheie despre Baby Goat (BABYGOAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Goat (BABYGOAT) The next-generation meme token with a mission to create real value within the meme coin space. Inspired by the drive for greatness, Baby GOAT is more than just a meme; it's a powerful community-driven token designed to reward its holders and create lasting impact. In a world full of fleeting hype, Baby GOAT stands out by combining the fun, viral appeal of meme culture with meaningful utility and innovative features. As a rising token in the crypto ecosystem, Baby GOAT is committed to building a decentralized, engaging, and sustainable future where every holder is part of a journey toward financial empowerment and community success. Join us as we bring Baby GOAT to the moon—and beyond! Pagină de internet oficială: https://www.baby-goat.com/ Carte albă: https://www.baby-goat.com/whitepaper

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Goat (BABYGOAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Goat (BABYGOAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.48K $ 27.48K $ 27.48K Ofertă totală: $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B Ofertă aflată în circulație: $ 690.69B $ 690.69B $ 690.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.48K $ 27.48K $ 27.48K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Goat (BABYGOAT)

Tokenomie pentru Baby Goat (BABYGOAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Goat (BABYGOAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYGOAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYGOAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYGOAT, explorează prețul în direct al tokenului BABYGOAT!

