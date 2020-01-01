Tokenomie pentru Baby Fwog (BABYFWOG) Descoperă informații cheie despre Baby Fwog (BABYFWOG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Fwog (BABYFWOG) **BabyFwog** is a decentralized digital ecosystem built on blockchain technology, utilizing Non-Fungible Tokens (NFTs) and cryptocurrency. It allows users to buy, sell, and trade exclusive, limited-edition digital assets. The project fosters a community-driven environment where token holders can participate in governance and decision-making processes. BabyFwog incorporates a unique reward system that incentivizes active engagement and long-term participation through staking and other mechanisms. The platform also offers creators the ability to mint and monetize their NFTs, contributing to the growth of the digital art space. The focus is on creating a secure, transparent, and enjoyable experience for users within the broader Web3 ecosystem. Pagină de internet oficială: https://babyfwog.vip/

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Fwog (BABYFWOG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Fwog (BABYFWOG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 140.12K $ 140.12K $ 140.12K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 140.12K $ 140.12K $ 140.12K Maxim dintotdeauna: $ 0.00967176 $ 0.00967176 $ 0.00967176 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00014261 $ 0.00014261 $ 0.00014261 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Fwog (BABYFWOG)

Tokenomie pentru Baby Fwog (BABYFWOG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Fwog (BABYFWOG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYFWOG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYFWOG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYFWOG, explorează prețul în direct al tokenului BABYFWOG!

Predicție de preț pentru BABYFWOG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYFWOG? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYFWOG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYFWOG!

