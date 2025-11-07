Informații privind prețul pentru Baby Ethereum (BABYETH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0000863 $ 0.0000863 $ 0.0000863 Minim 24 h $ 0.00009185 $ 0.00009185 $ 0.00009185 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0000863$ 0.0000863 $ 0.0000863 Maxim 24 h $ 0.00009185$ 0.00009185 $ 0.00009185 Maxim dintotdeauna $ 0.00133475$ 0.00133475 $ 0.00133475 Cel mai mic preț $ 0.00007798$ 0.00007798 $ 0.00007798 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -3.56% Modificare de preț (7 zile) +2.73% Modificare de preț (7 zile) +2.73%

Prețul în timp real pentru Baby Ethereum (BABYETH) este $0.00008751. În ultimele 24 de ore, tokenul BABYETH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0000863 și un maxim de $ 0.00009185, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABYETH este $ 0.00133475, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00007798.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABYETH s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -3.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby Ethereum (BABYETH)

Capitalizare de piață $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 43.76K$ 43.76K $ 43.76K Ofertă află în circulație 500.00M 500.00M 500.00M Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby Ethereum este $ 43.76K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABYETH este 500.00M, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 43.76K.