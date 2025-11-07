Informații privind prețul pentru Baby DOWGE (BABY DOWGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00323566$ 0.00323566 $ 0.00323566 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.67% Modificare de preț (1 zi) -2.50% Modificare de preț (7 zile) -11.72% Modificare de preț (7 zile) -11.72%

Prețul în timp real pentru Baby DOWGE (BABY DOWGE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BABY DOWGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BABY DOWGE este $ 0.00323566, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BABY DOWGE s-a modificat cu +0.67% în decursul ultimei ore, cu -2.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.72% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Capitalizare de piață $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 240.21K$ 240.21K $ 240.21K Ofertă află în circulație 999.97M 999.97M 999.97M Ofertă totală 999,971,668.125516 999,971,668.125516 999,971,668.125516

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby DOWGE este $ 240.21K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BABY DOWGE este 999.97M, cu o ofertă totală de 999971668.125516. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 240.21K.