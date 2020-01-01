Tokenomie pentru BABY DEGEN (BABYDEGEN) Descoperă informații cheie despre BABY DEGEN (BABYDEGEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BABY DEGEN (BABYDEGEN) BABYDEGEN is here and he's the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he's finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token. Pagină de internet oficială: https://babydegen.tips/

Tokenomie și analiză de preț pentru BABY DEGEN (BABYDEGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BABY DEGEN (BABYDEGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.41K $ 22.41K $ 22.41K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.41K $ 22.41K $ 22.41K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BABY DEGEN (BABYDEGEN)

Tokenomie pentru BABY DEGEN (BABYDEGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BABY DEGEN (BABYDEGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYDEGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYDEGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYDEGEN, explorează prețul în direct al tokenului BABYDEGEN!

Predicție de preț pentru BABYDEGEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYDEGEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYDEGEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYDEGEN!

