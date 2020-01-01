Tokenomie pentru Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Descoperă informații cheie despre Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) BabyBroccoli (BabyBroccoli) is a fun and community-driven meme token inspired by CZ's dog, Broccoli. Designed for entertainment and engagement, the token brings together meme enthusiasts and crypto lovers from around the world. While its primary goal is to foster a strong community, future developments may introduce innovative utilities, potentially incorporating AI-driven features or Telegram mini-app integrations. BabyBroccoli operates on the Binance Smart Chain (BSC). How Does BabyBroccoli Token Work? BabyBroccoli is a standard BEP-20 token on the Binance Smart Chain. While it currently functions as a pure meme token, its team has hinted at possible expansions, including AI-powered utilities or Telegram-based applications. BabyBroccoli Tokenomics The total supply of BabyBroccoli Coin is 1 billion tokens (1,000,000,000 BabyBroccoli). The distribution is structured as follows: 25% of the total supply was sent to the BabyDoge multi-signature wallet. 20% was added to the PancakeSwap Liquidity Pool (V3). 20% was automatically placed in the BabyDoge Swap Pool after bonding from puppy.fun platform. The rest of the supply remains in circulation, fuelling community-driven initiatives, marketing efforts, and potential future developments. Who Created BabyBroccoli? BabyBroccoli was created by meme lovers for meme lovers. The team consists of dedicated crypto enthusiasts who share a passion for blockchain, memes, and building an engaging community. While the core team remains pseudonymous, their focus is on entertainment, viral growth, and potential innovation in the meme coin space. Where Can I Buy BabyBroccoli (BabyBroccoli)? As of now, BabyBroccoli Token is available for trading on decentralized exchanges (DEXs): - PancakeSwap V3 - BabyDoge Swap What's Next for BabyBroccoli? While BabyBroccoli Token currently thrives as a community-first meme token, its roadmap suggests potential expansion into AI-related utilities or Telegram-based mini-apps. Whether it remains a pure meme token or evolves into a utility-driven project, one thing is certain—the community plays a crucial role in its growth and success.

Pagină de internet oficială: https://www.baby-broccoli.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Broccoli (BABYBROCCOLI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 437.85K $ 437.85K $ 437.85K Ofertă totală: $ 936.33M $ 936.33M $ 936.33M Ofertă aflată în circulație: $ 936.33M $ 936.33M $ 936.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 437.85K $ 437.85K $ 437.85K Maxim dintotdeauna: $ 0.00268527 $ 0.00268527 $ 0.00268527 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00046763 $ 0.00046763 $ 0.00046763 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Broccoli (BABYBROCCOLI)

Tokenomie pentru Baby Broccoli (BABYBROCCOLI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Broccoli (BABYBROCCOLI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYBROCCOLI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYBROCCOLI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYBROCCOLI, explorează prețul în direct al tokenului BABYBROCCOLI!

Predicție de preț pentru BABYBROCCOLI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYBROCCOLI? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYBROCCOLI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYBROCCOLI!

