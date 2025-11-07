Informații privind prețul pentru Baby BFT (BBFT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00091401 $ 0.00091401 $ 0.00091401 Minim 24 h $ 0.00107034 $ 0.00107034 $ 0.00107034 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00091401$ 0.00091401 $ 0.00091401 Maxim 24 h $ 0.00107034$ 0.00107034 $ 0.00107034 Maxim dintotdeauna $ 0.00794105$ 0.00794105 $ 0.00794105 Cel mai mic preț $ 0.0003144$ 0.0003144 $ 0.0003144 Modificare de preț (1 oră) -0.18% Modificare de preț (1 zi) +16.02% Modificare de preț (7 zile) +5.39% Modificare de preț (7 zile) +5.39%

Prețul în timp real pentru Baby BFT (BBFT) este $0.0010634. În ultimele 24 de ore, tokenul BBFT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00091401 și un maxim de $ 0.00107034, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BBFT este $ 0.00794105, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0003144.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BBFT s-a modificat cu -0.18% în decursul ultimei ore, cu +16.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +5.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Baby BFT (BBFT)

Capitalizare de piață $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.63M$ 10.63M $ 10.63M Ofertă află în circulație 4.00B 4.00B 4.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Baby BFT este $ 4.25M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BBFT este 4.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.63M.