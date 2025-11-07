Informații privind prețul pentru B33 (B33) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00016529$ 0.00016529 $ 0.00016529 Cel mai mic preț $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -27.24% Modificare de preț (7 zile) -27.24%

Prețul în timp real pentru B33 (B33) este $0.00001628. În ultimele 24 de ore, tokenul B33 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru B33 este $ 0.00016529, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001588.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, B33 s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața B33 (B33)

Capitalizare de piață $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.42K$ 5.42K $ 5.42K Ofertă află în circulație 332.96M 332.96M 332.96M Ofertă totală 332,961,070.240135 332,961,070.240135 332,961,070.240135

Capitalizarea de piață actuală pentru B33 este $ 5.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru B33 este 332.96M, cu o ofertă totală de 332961070.240135. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.42K.