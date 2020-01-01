Tokenomie pentru b14g dualCORE (DUALCORE) Descoperă informații cheie despre b14g dualCORE (DUALCORE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Pagină de internet oficială: https://app.b14g.xyz/

Tokenomie și analiză de preț pentru b14g dualCORE (DUALCORE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru b14g dualCORE (DUALCORE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Ofertă totală: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Ofertă aflată în circulație: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.55M $ 5.55M $ 5.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.973789 $ 0.973789 $ 0.973789 Minim dintotdeauna: $ 0.378824 $ 0.378824 $ 0.378824 Preț curent: $ 0.45187 $ 0.45187 $ 0.45187 Află mai mult despre prețul tokenului b14g dualCORE (DUALCORE)

Tokenomie pentru b14g dualCORE (DUALCORE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru b14g dualCORE (DUALCORE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUALCORE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUALCORE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUALCORE, explorează prețul în direct al tokenului DUALCORE!

