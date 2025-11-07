Informații privind prețul pentru B All In (BALLIN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.81% Modificare de preț (1 zi) -2.41% Modificare de preț (7 zile) -24.51% Modificare de preț (7 zile) -24.51%

Prețul în timp real pentru B All In (BALLIN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BALLIN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BALLIN este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BALLIN s-a modificat cu -0.81% în decursul ultimei ore, cu -2.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața B All In (BALLIN)

Capitalizare de piață $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K Ofertă află în circulație 999.77M 999.77M 999.77M Ofertă totală 999,769,370.42421 999,769,370.42421 999,769,370.42421

Capitalizarea de piață actuală pentru B All In este $ 9.38K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BALLIN este 999.77M, cu o ofertă totală de 999769370.42421. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.38K.