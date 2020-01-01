Tokenomie pentru Azizi (AZIZI) Descoperă informații cheie despre Azizi (AZIZI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Azizi (AZIZI) We put together a fun project about this baby rhino because, honestly, how could we not? It's rare, adorable, and such a sweet reminder of how special wildlife can be. Rhinos are amazing animals and it's the perfect way to shine a light on how important it is to protect them. Our project is all about celebrating the birth of this cute rhino while also reminding people why this topic matters. Plus, who wouldn't want to support something as lovable as this baby rhino? 🦏 Pagină de internet oficială: https://buschgardens.com/tampa/babyrhino/

Tokenomie și analiză de preț pentru Azizi (AZIZI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Azizi (AZIZI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.43K Ofertă totală: $ 998.25M Ofertă aflată în circulație: $ 988.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.62K Maxim dintotdeauna: $ 0.00024418 Minim dintotdeauna: $ 0.00001129 Preț curent: $ 0

Tokenomie pentru Azizi (AZIZI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Azizi (AZIZI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AZIZI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AZIZI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Predicție de preț pentru AZIZI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AZIZI? Pagina noastră de predicție de preț pentru AZIZI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

