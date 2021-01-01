Tokenomie pentru Ayin (AYIN) Descoperă informații cheie despre Ayin (AYIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ayin (AYIN) What is the project about? At AYIN, we strive to be the leading exchange on Alephium, providing a seamless and secure Uniswap-style DEX for token trading. Currently, there are no stablecoins or other tokens on the blockchgain, so AYIN launched with our own native token, $AYIN. Our ultimate goal is to incentivize not only our token holders but also to foster liquidity on Alephium, reducing the reliance on centralized exchanges (CEXs) for trading. What makes your project unique? AYIN shares a large portion of trading fees from swaps with AYIN stakers, as well as being the first mover on a blank L1. History of your project. Our journey with Alephium began in 2021 when our team first discovered this promising blockchain. The vision of creating an on-chain liquidity and trading platform ignited the inception of AYIN. In 2023, we embarked on our mission to bring trustless, peer-to-peer exchange of tokens to Alephians. What's next for your project? New token listings, New UI, onboarding stablecoins and Ethereum tokens as the bridge goes live soon. What can your token be used for? Accumulating fees from the dex, providing liquidity, trading. Pagină de internet oficială: https://ayin.app Carte albă: https://docs.ayin.app

Tokenomie și analiză de preț pentru Ayin (AYIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ayin (AYIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.65K $ 71.65K $ 71.65K Ofertă totală: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Ofertă aflată în circulație: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 71.65K $ 71.65K $ 71.65K Maxim dintotdeauna: $ 33.15 $ 33.15 $ 33.15 Minim dintotdeauna: $ 0.03375963 $ 0.03375963 $ 0.03375963 Preț curent: $ 0.04221746 $ 0.04221746 $ 0.04221746 Află mai mult despre prețul tokenului Ayin (AYIN)

Tokenomie pentru Ayin (AYIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ayin (AYIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AYIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AYIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AYIN, explorează prețul în direct al tokenului AYIN!

Predicție de preț pentru AYIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AYIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru AYIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AYIN!

