Informații privind prețul pentru Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00837533 $ 0.00837533 $ 0.00837533 Minim 24 h $ 0.01223782 $ 0.01223782 $ 0.01223782 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00837533$ 0.00837533 $ 0.00837533 Maxim 24 h $ 0.01223782$ 0.01223782 $ 0.01223782 Maxim dintotdeauna $ 0.04937155$ 0.04937155 $ 0.04937155 Cel mai mic preț $ 0.00163668$ 0.00163668 $ 0.00163668 Modificare de preț (1 oră) +3.02% Modificare de preț (1 zi) -29.43% Modificare de preț (7 zile) -40.11% Modificare de preț (7 zile) -40.11%

Prețul în timp real pentru Axelrod by Virtuals (AXR) este $0.00863571. În ultimele 24 de ore, tokenul AXR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00837533 și un maxim de $ 0.01223782, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AXR este $ 0.04937155, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00163668.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AXR s-a modificat cu +3.02% în decursul ultimei ore, cu -29.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -40.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Axelrod by Virtuals (AXR)

Capitalizare de piață $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Ofertă află în circulație 642.14M 642.14M 642.14M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Axelrod by Virtuals este $ 5.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AXR este 642.14M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.63M.