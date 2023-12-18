Tokenomie pentru AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Descoperă informații cheie despre AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Pagină de internet oficială: https://nochill.io

Tokenomie și analiză de preț pentru AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Ofertă totală: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Ofertă aflată în circulație: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.86M $ 3.86M $ 3.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00249082 $ 0.00249082 $ 0.00249082 Află mai mult despre prețul tokenului AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Tokenomie pentru AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOCHILL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOCHILL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOCHILL, explorează prețul în direct al tokenului NOCHILL!

