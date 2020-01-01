Tokenomie pentru autista cat (AUTISTA) Descoperă informații cheie despre autista cat (AUTISTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre autista cat (AUTISTA) $AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜 Pagină de internet oficială: https://www.autistacat.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru autista cat (AUTISTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru autista cat (AUTISTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.39K $ 17.39K $ 17.39K Ofertă totală: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Ofertă aflată în circulație: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.39K $ 17.39K $ 17.39K Maxim dintotdeauna: $ 0.00072694 $ 0.00072694 $ 0.00072694 Minim dintotdeauna: $ 0.00001333 $ 0.00001333 $ 0.00001333 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului autista cat (AUTISTA)

Tokenomie pentru autista cat (AUTISTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru autista cat (AUTISTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUTISTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUTISTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUTISTA, explorează prețul în direct al tokenului AUTISTA!

