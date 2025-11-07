Informații privind prețul pentru Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.64625 $ 0.64625 $ 0.64625 Minim 24 h $ 0.653423 $ 0.653423 $ 0.653423 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.64625$ 0.64625 $ 0.64625 Maxim 24 h $ 0.653423$ 0.653423 $ 0.653423 Maxim dintotdeauna $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Cel mai mic preț $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -0.22% Modificare de preț (7 zile) -1.24% Modificare de preț (7 zile) -1.24%

Prețul în timp real pentru Australian Digital Dollar (AUDD) este $0.647608. În ultimele 24 de ore, tokenul AUDD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.64625 și un maxim de $ 0.653423, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AUDD este $ 2.87, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.36464.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AUDD s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -0.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -1.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Australian Digital Dollar (AUDD)

Capitalizare de piață $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Ofertă află în circulație 5.87M 5.87M 5.87M Ofertă totală 5,872,949.144638 5,872,949.144638 5,872,949.144638

Capitalizarea de piață actuală pentru Australian Digital Dollar este $ 3.80M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AUDD este 5.87M, cu o ofertă totală de 5872949.144638. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.80M.