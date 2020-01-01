Tokenomie pentru Austin Capitals (AUX) Descoperă informații cheie despre Austin Capitals (AUX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Pagină de internet oficială: https://austintoken.live/

Tokenomie și analiză de preț pentru Austin Capitals (AUX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Austin Capitals (AUX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.62M $ 41.62M $ 41.62M Ofertă totală: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M Ofertă aflată în circulație: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 41.62M $ 41.62M $ 41.62M Maxim dintotdeauna: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Minim dintotdeauna: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Preț curent: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Află mai mult despre prețul tokenului Austin Capitals (AUX)

Tokenomie pentru Austin Capitals (AUX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Austin Capitals (AUX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUX, explorează prețul în direct al tokenului AUX!

Predicție de preț pentru AUX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUX? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUX!

