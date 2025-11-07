Informații privind prețul pentru AURO Finance (AURO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0011985 Maxim 24 h $ 0.00126152 Maxim dintotdeauna $ 0.00737474 Cel mai mic preț $ 0.00112612 Modificare de preț (1 oră) -1.18% Modificare de preț (1 zi) -1.94% Modificare de preț (7 zile) -27.17%

Prețul în timp real pentru AURO Finance (AURO) este $0.00121674. În ultimele 24 de ore, tokenul AURO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0011985 și un maxim de $ 0.00126152, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AURO este $ 0.00737474, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00112612.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AURO s-a modificat cu -1.18% în decursul ultimei ore, cu -1.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.17% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AURO Finance (AURO)

Capitalizare de piață $ 131.53K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 669.45K Ofertă află în circulație 108.10M Ofertă totală 550,203,489.4051548

Capitalizarea de piață actuală pentru AURO Finance este $ 131.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AURO este 108.10M, cu o ofertă totală de 550203489.4051548. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 669.45K.