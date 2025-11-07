Informații privind prețul pentru Atua AI (TUA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.22% Modificare de preț (1 zi) -1.49% Modificare de preț (7 zile) +2.93% Modificare de preț (7 zile) +2.93%

Prețul în timp real pentru Atua AI (TUA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TUA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TUA este $ 0.001502, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TUA s-a modificat cu +0.22% în decursul ultimei ore, cu -1.49% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Atua AI (TUA)

Capitalizare de piață $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K Ofertă află în circulație 5.00B 5.00B 5.00B Ofertă totală 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Atua AI este $ 55.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TUA este 5.00B, cu o ofertă totală de 5000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 55.31K.