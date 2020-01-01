Tokenomie pentru ATS COIN (ATSCOIN) Descoperă informații cheie despre ATS COIN (ATSCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ATS COIN (ATSCOIN) ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Pagină de internet oficială: https://atscoin.io/ Carte albă: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ATS COIN (ATSCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ATS COIN (ATSCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 378.76K $ 378.76K $ 378.76K Ofertă totală: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ofertă aflată în circulație: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 378.76K $ 378.76K $ 378.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Minim dintotdeauna: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Preț curent: $ 0.00180361 $ 0.00180361 $ 0.00180361 Află mai mult despre prețul tokenului ATS COIN (ATSCOIN)

Tokenomie pentru ATS COIN (ATSCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ATS COIN (ATSCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATSCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATSCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATSCOIN, explorează prețul în direct al tokenului ATSCOIN!

Predicție de preț pentru ATSCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATSCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATSCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATSCOIN!

