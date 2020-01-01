Tokenomie pentru ATS COIN (ATSCOIN)
Informații despre ATS COIN (ATSCOIN)
ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers,
retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.
Tokenomie și analiză de preț pentru ATS COIN (ATSCOIN)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ATS COIN (ATSCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru ATS COIN (ATSCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru ATS COIN (ATSCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ATSCOIN care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ATSCOIN care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATSCOIN, explorează prețul în direct al tokenului ATSCOIN!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.