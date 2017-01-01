Tokenomie pentru Atreu (ATREU) Descoperă informații cheie despre Atreu (ATREU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Atreu (ATREU) Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it's a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype. Pagină de internet oficială: https://www.luxsupercap.com/ Cumpără ATREU acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Atreu (ATREU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Atreu (ATREU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.74K $ 6.74K $ 6.74K Ofertă totală: $ 997.08M $ 997.08M $ 997.08M Ofertă aflată în circulație: $ 997.08M $ 997.08M $ 997.08M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.74K $ 6.74K $ 6.74K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Atreu (ATREU)

Tokenomie pentru Atreu (ATREU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Atreu (ATREU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATREU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATREU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATREU, explorează prețul în direct al tokenului ATREU!

Predicție de preț pentru ATREU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATREU? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATREU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATREU!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!