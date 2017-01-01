Tokenomie pentru Atreu (ATREU)
Informații despre Atreu (ATREU)
Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight.
The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data.
1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.
Tokenomie și analiză de preț pentru Atreu (ATREU)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Atreu (ATREU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Atreu (ATREU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Atreu (ATREU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ATREU care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ATREU care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATREU, explorează prețul în direct al tokenului ATREU!
Predicție de preț pentru ATREU
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATREU? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATREU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
