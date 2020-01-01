Tokenomie pentru ATLAM (ATLAM) Descoperă informații cheie despre ATLAM (ATLAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ATLAM (ATLAM) Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Pagină de internet oficială: https://www.atlam.eu/crypto Carte albă: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf

Tokenomie și analiză de preț pentru ATLAM (ATLAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ATLAM (ATLAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.29K $ 15.29K $ 15.29K Ofertă totală: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Ofertă aflată în circulație: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.62K $ 16.62K $ 16.62K Maxim dintotdeauna: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00018702 $ 0.00018702 $ 0.00018702 Află mai mult despre prețul tokenului ATLAM (ATLAM)

Tokenomie pentru ATLAM (ATLAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ATLAM (ATLAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATLAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATLAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATLAM, explorează prețul în direct al tokenului ATLAM!

