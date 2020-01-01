Tokenomie pentru Athena by Virtuals (ATHENA) Descoperă informații cheie despre Athena by Virtuals (ATHENA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Pagină de internet oficială: https://0xathena.ai/ Carte albă: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Cumpără ATHENA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Athena by Virtuals (ATHENA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Athena by Virtuals (ATHENA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 415,21K $ 415,21K $ 415,21K Ofertă totală: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ofertă aflată în circulație: $ 780,90M $ 780,90M $ 780,90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 531,70K $ 531,70K $ 531,70K Maxim dintotdeauna: $ 0,00624125 $ 0,00624125 $ 0,00624125 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0,00053182 $ 0,00053182 $ 0,00053182 Află mai mult despre prețul tokenului Athena by Virtuals (ATHENA)

Tokenomie pentru Athena by Virtuals (ATHENA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Athena by Virtuals (ATHENA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATHENA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATHENA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATHENA, explorează prețul în direct al tokenului ATHENA!

