Informații despre ATHCAT (ATHCAT) ATH CAT is a meme token that's more than just a laugh—it's a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, "ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps," we're here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let's pump together! Pagină de internet oficială: https://athcat.com/

Tokenomie și analiză de preț pentru ATHCAT (ATHCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ATHCAT (ATHCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Ofertă totală: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Ofertă aflată în circulație: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Maxim dintotdeauna: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ATHCAT (ATHCAT)

Tokenomie pentru ATHCAT (ATHCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ATHCAT (ATHCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATHCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATHCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATHCAT, explorează prețul în direct al tokenului ATHCAT!

