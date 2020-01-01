Tokenomie pentru Asymmetry USDaf (USDAF) Descoperă informații cheie despre Asymmetry USDaf (USDAF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Asymmetry USDaf (USDAF) USDaf is a CDP stablecoin built on Liquity v2 infrastructure by Asymmetry Finance, allowing users to borrow against their BTC and Yield-Bearing Stablecoins with user-set fixed interest rates for the first time. USDaf is immutable by design to ensure the utmost security for a decentralized stablecoin. With USDaf, users can collateralize wBTC, tBTC, ysyBOLD, scrvUSD, sUSDS, and sfrxUSD permissionlessly. Pagină de internet oficială: https://www.asymmetry.finance/

Tokenomie și analiză de preț pentru Asymmetry USDaf (USDAF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Asymmetry USDaf (USDAF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.51M $ 15.51M $ 15.51M Ofertă totală: $ 15.72M $ 15.72M $ 15.72M Ofertă aflată în circulație: $ 15.72M $ 15.72M $ 15.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.51M $ 15.51M $ 15.51M Maxim dintotdeauna: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Minim dintotdeauna: $ 0.97523 $ 0.97523 $ 0.97523 Preț curent: $ 0.986828 $ 0.986828 $ 0.986828 Află mai mult despre prețul tokenului Asymmetry USDaf (USDAF)

Tokenomie pentru Asymmetry USDaf (USDAF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Asymmetry USDaf (USDAF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDAF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDAF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDAF, explorează prețul în direct al tokenului USDAF!

Predicție de preț pentru USDAF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDAF? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDAF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDAF!

