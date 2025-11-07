Informații privind prețul pentru AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 80.83 $ 80.83 $ 80.83 Minim 24 h $ 85.02 $ 85.02 $ 85.02 Maxim 24 h Minim 24 h $ 80.83$ 80.83 $ 80.83 Maxim 24 h $ 85.02$ 85.02 $ 85.02 Maxim dintotdeauna $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Cel mai mic preț $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Modificare de preț (1 oră) +0.02% Modificare de preț (1 zi) +3.10% Modificare de preț (7 zile) +1.87% Modificare de preț (7 zile) +1.87%

Prețul în timp real pentru AstraZeneca xStock (AZNX) este $83.98. În ultimele 24 de ore, tokenul AZNX a fost tranzacționat între un minim de $ 80.83 și un maxim de $ 85.02, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AZNX este $ 289.64, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 71.27.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AZNX s-a modificat cu +0.02% în decursul ultimei ore, cu +3.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.87% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AstraZeneca xStock (AZNX)

Capitalizare de piață $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Ofertă află în circulație 2.40K 2.40K 2.40K Ofertă totală 27,606.45506739065 27,606.45506739065 27,606.45506739065

Capitalizarea de piață actuală pentru AstraZeneca xStock este $ 202.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AZNX este 2.40K, cu o ofertă totală de 27606.45506739065. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.32M.