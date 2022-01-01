Tokenomie pentru Astra DAO (ASTRADAO) Descoperă informații cheie despre Astra DAO (ASTRADAO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Astra DAO (ASTRADAO) What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking Pagină de internet oficială: https://astradao.org Cumpără ASTRADAO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Astra DAO (ASTRADAO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Astra DAO (ASTRADAO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.94K $ 51.94K $ 51.94K Ofertă totală: $ 94.00T $ 94.00T $ 94.00T Ofertă aflată în circulație: $ 94.00T $ 94.00T $ 94.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.94K $ 51.94K $ 51.94K Maxim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Astra DAO (ASTRADAO)

Tokenomie pentru Astra DAO (ASTRADAO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Astra DAO (ASTRADAO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASTRADAO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASTRADAO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASTRADAO, explorează prețul în direct al tokenului ASTRADAO!

Predicție de preț pentru ASTRADAO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASTRADAO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASTRADAO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASTRADAO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!