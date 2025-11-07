Informații privind prețul pentru Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.123554 $ 0.123554 $ 0.123554 Minim 24 h $ 0.132632 $ 0.132632 $ 0.132632 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.123554$ 0.123554 $ 0.123554 Maxim 24 h $ 0.132632$ 0.132632 $ 0.132632 Maxim dintotdeauna $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +1.03% Modificare de preț (1 zi) -3.89% Modificare de preț (7 zile) -11.80% Modificare de preț (7 zile) -11.80%

Prețul în timp real pentru Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) este $0.125117. În ultimele 24 de ore, tokenul AM a fost tranzacționat între un minim de $ 0.123554 și un maxim de $ 0.132632, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru AM este $ 12.06, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, AM s-a modificat cu +1.03% în decursul ultimei ore, cu -3.89% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Capitalizare de piață $ 345.86K$ 345.86K $ 345.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Ofertă află în circulație 2.77M 2.77M 2.77M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Aston Martin Cognizant Fan Token este $ 345.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru AM este 2.77M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.25M.