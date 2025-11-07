Informații privind prețul pentru AssetMantle (MNTL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.831444$ 0.831444 $ 0.831444 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +3.35% Modificare de preț (7 zile) +3.35%

Prețul în timp real pentru AssetMantle (MNTL) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul MNTL a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru MNTL este $ 0.831444, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MNTL s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +3.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața AssetMantle (MNTL)

Capitalizare de piață $ 255.43K$ 255.43K $ 255.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 256.57K$ 256.57K $ 256.57K Ofertă află în circulație 2.31B 2.31B 2.31B Ofertă totală 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Capitalizarea de piață actuală pentru AssetMantle este $ 255.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru MNTL este 2.31B, cu o ofertă totală de 2319003164.752571. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 256.57K.