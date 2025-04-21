Tokenomie pentru AskTianAI (TIAN)
Informații despre AskTianAI (TIAN)
AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.
Tokenomie și analiză de preț pentru AskTianAI (TIAN)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AskTianAI (TIAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru AskTianAI (TIAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru AskTianAI (TIAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri TIAN care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri TIAN care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIAN, explorează prețul în direct al tokenului TIAN!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.