Informații despre AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces "Soul Signatures" — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user's cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Pagină de internet oficială: https://asktian.com/ Carte albă: https://www.asktian.com/whitepaper The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Pagină de internet oficială: https://asktian.com/ Carte albă: https://www.asktian.com/whitepaper Cumpără TIAN acum! Tokenomie și analiză de preț pentru AskTianAI (TIAN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AskTianAI (TIAN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 191.28K $ 191.28K $ 191.28K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 539.82M $ 539.82M $ 539.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 354.35K $ 354.35K $ 354.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.00179474 $ 0.00179474 $ 0.00179474 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00035386 $ 0.00035386 $ 0.00035386 Află mai mult despre prețul tokenului AskTianAI (TIAN) Tokenomie pentru AskTianAI (TIAN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AskTianAI (TIAN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TIAN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TIAN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TIAN, explorează prețul în direct al tokenului TIAN! Predicție de preț pentru TIAN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TIAN? Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.