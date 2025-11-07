Informații privind prețul pentru ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.02% Modificare de preț (1 zi) -10.84% Modificare de preț (7 zile) -14.40% Modificare de preț (7 zile) -14.40%

Prețul în timp real pentru ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul SANWCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SANWCH este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SANWCH s-a modificat cu -0.02% în decursul ultimei ore, cu -10.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Capitalizare de piață $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Ofertă află în circulație 999.44M 999.44M 999.44M Ofertă totală 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

Capitalizarea de piață actuală pentru ask the Sandwich by Virtuals este $ 27.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SANWCH este 999.44M, cu o ofertă totală de 999436564.553854. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.64K.