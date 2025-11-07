Informații privind prețul pentru Aryoshin (ARY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.35% Modificare de preț (1 zi) -5.80% Modificare de preț (7 zile) -20.60% Modificare de preț (7 zile) -20.60%

Prețul în timp real pentru Aryoshin (ARY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ARY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARY s-a modificat cu -0.35% în decursul ultimei ore, cu -5.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Aryoshin (ARY)

Capitalizare de piață $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K Ofertă află în circulație 980.80B 980.80B 980.80B Ofertă totală 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Capitalizarea de piață actuală pentru Aryoshin este $ 17.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ARY este 980.80B, cu o ofertă totală de 980798920511.1364. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.06K.