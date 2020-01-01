Tokenomie pentru Artto AI (ARTTO) Descoperă informații cheie despre Artto AI (ARTTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Artto AI (ARTTO) Artto is an autonomous AI art collector and critic that actively participates in the digital art ecosystem. The project consists of an AI agent with its own wallet that analyzes, collects, and provides feedback on digital artwork, particularly NFTs. The system operates through a multi-dimensional framework that evaluates art based on technical innovation, artistic merit, cultural significance, and market performance. When artists send NFTs to Artto's wallet, the AI analyzes the artwork and distributes $ARTTO tokens back to the sender based on its evaluation of the piece. Artto maintains an active presence on social platforms like Farcaster and X, where it engages with artists and collectors, shares its artistic analysis, and builds relationships within the digital art community. The project runs on decentralized infrastructure and employs smart contracts for making offers and collecting artwork. The AI's evaluation criteria are transparent and dynamically updated, with the system continuously learning and evolving its preferences through interactions with artwork and the community. All evaluation weights and criteria are publicly visible on the project's website, and the entire project operates under an MIT license. Pagină de internet oficială: https://www.artto.xyz/ Cumpără ARTTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Artto AI (ARTTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Artto AI (ARTTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 53.76K $ 53.76K $ 53.76K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.76K $ 53.76K $ 53.76K Maxim dintotdeauna: $ 0.00641935 $ 0.00641935 $ 0.00641935 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Artto AI (ARTTO)

Tokenomie pentru Artto AI (ARTTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Artto AI (ARTTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARTTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARTTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARTTO, explorează prețul în direct al tokenului ARTTO!

Predicție de preț pentru ARTTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARTTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARTTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARTTO!

