Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams.
Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced.
Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality
Tokenomie și analiză de preț pentru Artificial Isle Clams (CLAMS)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Artificial Isle Clams (CLAMS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Artificial Isle Clams (CLAMS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Artificial Isle Clams (CLAMS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri CLAMS care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri CLAMS care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
