Tokenomie pentru ArthSwap (ARSW) Descoperă informații cheie despre ArthSwap (ARSW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ArthSwap (ARSW) ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”. ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”. Pagină de internet oficială: https://app.arthswap.org/ Cumpără ARSW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ArthSwap (ARSW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ArthSwap (ARSW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.95K $ 33.95K $ 33.95K Ofertă totală: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Ofertă aflată în circulație: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.95K $ 33.95K $ 33.95K Maxim dintotdeauna: $ 0.02331131 $ 0.02331131 $ 0.02331131 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului ArthSwap (ARSW)

Tokenomie pentru ArthSwap (ARSW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ArthSwap (ARSW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARSW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARSW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARSW, explorează prețul în direct al tokenului ARSW!

Predicție de preț pentru ARSW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARSW? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARSW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARSW!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!