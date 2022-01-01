Tokenomie pentru ArthSwap (ARSW)
Informații despre ArthSwap (ARSW)
ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.
Tokenomie și analiză de preț pentru ArthSwap (ARSW)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ArthSwap (ARSW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru ArthSwap (ARSW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru ArthSwap (ARSW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ARSW care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ARSW care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARSW, explorează prețul în direct al tokenului ARSW!
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.